Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen zwei Seniorinnen Geldbörsen

Zweibrücken Die Tatorte waren ein Discounter am Etzelweg und eine Sitzbank in der Fußgängerzone.

Eine 70-jährige Frau, die während des Einkaufs zwischen 8 und 8.30 Uhr in einem Discounter im Zweibrücker Etzelweg ihre Geldbörse mit 50 Euro und mehreren persönlichen Dokumenten in ihrem Einkaufskorb aufbewahrt und diesen in ihrem Einkaufswagen verstaut hatte, wurde am Ostersamstag ebenso Opfer eines Diebes wie eine 80-jährige Frau, die sich gegen elf Uhr auf einer Ruhebank in der Fußgängerzone (nahe Orthomeder) niedergelassen hatte.