Neuer Termin in Zweibrücken: 3. bis 5. September 2021 : SWR Sommerfestival im Rosengarten erneut verschoben

Neuer Termin in Zweibrücken: 3. bis 5. September 2021

Zweibrücken Zum zweiten Mal wegen Corona verschoben werden muss das 10. SWR Sommerfestival, das diesmal in Zweibrücken gastiert.

Deshalb haben die Veranstalter sich nun erneut für eine Verschiebung entschieden. „Die Ausrichter, der Rosengarten Zweibrücken und der SWR, sind sich einig, dass die Durchführbarkeit im Spätsommer deutlich wahrscheinlicher ist“, teilte am Mittwochnachmittag der Rosengarten-Betreiber UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken mit). Der neue Termin ist aber immerhin noch in diesem Jahr: 3. bis 5. September.

„An den Planungen für das Programm hat sich nichts geändert“, schreiben UBZ und SWR weiter: „An drei Tagen erleben die Gäste ihren SWR in vielfältigen Facetten: SWR1, SWR3, SWR4 und das SWR Fernsehen sind jeweils mit einem eigenen Bühnenprogramm, Stars und großen Namen zu erleben.“

Allerdings werden wohl nicht 18 000 Besucher kommen wie beim letzten, neunten, SWR Sommerfestival 2019 auf dem SWR-Gelände. Denn in der Pressemitteilung steht zum Jubiläums-Festival im Rosengarten: „Die Anzahl der Besucher*innen wird begrenzt sein und sich an den dann aktuellen Pandemiegegebenheiten orientieren. Zusätzlich werden die Konzerte über Radio, TV und Online zu den Menschen nach Hause gebracht.“

Ein „Picknick im Park“ mit The New Swingers hatte der Rosengarten Zweibrücken für den 5. September geplant. Dies wird nun bereits am 22. August stattfinden, um nicht mit dem SWR Sommerfestival zu kollidieren.