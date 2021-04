Rätseln Sie mit! : Kunstvoll geschmückt

Viel kann man zum heutigen Fotorätsel nicht beschreiben, denn dann müsste man bereits die Lösung verraten. Das Motiv hat unsere Fotografin jedenfalls in Zweibrücken entdeckt und trotz aller Rätselhaftigkeit dürfte es vielen Menschen bekannt sein.

Wo wurde es aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Gebastelt und damit das Fenster dekoriert wurde in der Hieronymus-Bock-Grundschule in Hornbach. Als Erstes wussten Mirjam Kerz und Daniela Heims die richtige Lösung. nlg/Foto: Nadine Lang