500 Zuschauer bei Modenschau auf Herzogplatz : Zweibrücken zeigt seine modische Seite

Zweibrücken 500 Zuschauer – so viel, wie der Coronaschutz erlaubte – verfolgten auf dem Herzogplatz bei „ZW on Air“ die erste Modenschau der Rosenstadt seit 2019.

Erstmals präsentierte Miss Plus Size Germany, Dina Wacker, ihre farbenfrohe Kollektion für jeden Typ bis Größe 48 in ihrer Heimatstadt. Kurze, oft körperbetonte Kleider mit vielfach langen Rücken-Reißverschlüssen in kräftigen Unifarben wurden umspielt von schwingenden Mänteln. „Jede Frau ist schön. Liebt Euch selbst und zelebriert das Leben“, gab die aus Zweibrücken stammende Modedesignerin und Buchautorin allen Anwesenden mit auf den Weg. Als Gastmodel inszenierte sie Mode für jedes Alter für Fashion Style Hannelore Kuppens. Die zumeist reiferen Models zeigten zugleich aktuellen wie zeitlosen Schick, mal in grün und grün-gemustert, mal in Pink mit Komplimentärfarben und Blickfang-Accessoires wie feschen Hüten kombiniert. „Was schätzt ihr, wie alte das älteste Model ist?“ fragte Stadtmarketing-Leiterin und Moderatorin, Petra Stricker, und initiierte mit der Auflösung „86 Jahre“ einen riesigen Applaus.