Schicken Sie uns Bilder zum Weltkatzentag! : Leser-Aktion: Katzen-Fotos gesucht

HANDOUT - Die Katze Lil Bub des US-Amerikaners Mike Bridavsky aufgenommen am 25.03.2013. Foto:_lamlilbub/dpa - ACHTUNG:_Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken unter Ber¸cksichtigung der_Creative Commons Lizenz CC BY-SA 3.0 bei vollstandiger Quellenangabe ´lamlilbub/dpaª (zu dpa Genom von Internet-Katzchen Lil Bub wird entschl¸sselt vom 23.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: picture alliance / dpa/lamlilbub

Zum Weltkatzentag am 8. August freut sich der Merkur wieder über Katzenfotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Wenn Sie also ein besonders schönes Bild ihrer Samtpfoten haben, mailen Sie es (in möglichst großer Auflösung) bis 5. August an merkur@pm-zw.de oder werfen es in unseren Briefkasten: Hauptstraße 66, 66482 Zweibrücken.