Außenspiegel abgetreten, Baustellenschild entfernt : Vandalen-Streifzug am und um den Hilgardplatz

Schon wieder mussten Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken (Archivbild) wegen Vandalismus ausrücken. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Unbekannte Täter haben an drei Autos (schwarzer 5er-BMW, schwarzer Opel Mokka, mintfarbener Ford Probe auf Anhänger stehend), die zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11.05 Uhr, am Hilgardplatz in Richtung Augartenstraße vor den Häusern Nummer 5, 3 und 1 geparkt waren, jeweils den rechten Außenspiegel abgetreten.

In der Augartenstraße und in der Gabelsbergerstraße waren an zahlreichen Pkw auf einer Seite die Außenspiegel eingeklappt worden, ohne dass dabei Schaden entstand. Zudem wurde das Baustellenschild Gabelsbergerstraße/Gutenbergstraße aus der Halterung entfernt. Die Polizei nimmt an, dass die Vorfälle in der Augartenstraße und der Gabelsbergerstraße mit den Sachbeschädigungen am Hilgardplatz zusammenhängen und die Täter von dort zum Hilgardplatz unterwegs waren