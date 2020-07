Leichtathletik-Meeting : Daumen hoch für das LAZ – und die Stadt Zweibrücken

Mirko Reuther Foto: SZ/Lorenz, Robby

Als Michael Werling, der Kommentator des „Sky‘s the Limit“-Meetings, Marold Wosnitza fragte, ob dieser stolz darauf sei, dass das LAZ Zweibrücken eine Veranstaltung auf die Beine gestellt hatte, „die in Deutschland in diesem Jahr wohl einmalig ist“, reckte der Oberbürgermeister, der unter den Zuschauern saß, am Samstag den Daumen energisch in die Höhe.Die Deutschen Meisterschaften im August in Braunschweig finden ohne Zuschauer statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken