Nabu Zweibrücken sorgt für Ersatzquartiere : Allee neue Heimat für Fledermäuse

Ein Fledermaus-Nistkasten in der Zweibrücker Schwarzbach-Allee. Foto: Nadine Lang

In Zweibrücken trägt der Naturschutzbund (Nabu) zum Arterhalt der Fledermaus bei. Wie er das tut, lässt sich bei einem Spaziergang durch die Allee am Schwarzbach feststellen, denn hier hat der Verein einen Teil der insgesamt 70 Ersatzquartiere an den Bäumen angebracht.

