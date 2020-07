Auto stand unverschlossen im Zweibrücker Buchenweg : Geldbörse aus VW Polo geklaut

Zweibrücken Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat aus einem zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag 17 Uhr, unverschlossen am Fahrbahnrand im Zweibrücker Buchenweg abgestellten schwarzen VW Polo die offen in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente der Fahrzeughalterin. Zudem wurde aus dem Wagen Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe gestohlen, das an anderer Stelle abgelegt war, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte.