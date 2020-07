In Feldstraße und Dr.-Ehrensberger-Straße in Zweibrücken : Zwei geparkte Autos zerkratzt

In Feldstraße und Dr.-Ehrensberger-Straße in Zweibrücken

Zweibrücken Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Ein schwarzer Ford Mondeo, der in der Einfahrt vor dem Haus des Geschädigten in der Zweibrücker Feldstraße stand, wurde zwischen dem 23. Juli (21 Uhr) und 24. Juli (4.30 Uhr) von einem bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand an der Motorhaube, der linken Fahrzeugseite und der linken A-Säule zerkratzt. Schaden: mindestens 5000 Euro.