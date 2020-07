Verkehrssicherheit : Polizei und LBM: Alte Ampel an Dorndorfkreuzung keine Gefahr

Der Bahnübergang in Niederauerbach an der Pirmasenser Straße vor der Kreuzung zur L 471 . Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Die Schaltung der Anlage war laut Landesbetrieb für Mobilität nicht verantwortlich für den beinahe-Zugunfall im letzten Monat – Die Behörde kündigt trotzdem an, die Ampel an der Dorndorfkreuzung Ende 2020 zu erneuern.

Ortskundige machten auf der Facebook-Seite des Pfälzischen Merkur die Ampel an der Dorndorfkreuzung für den Beinahe-Unfall mitverantwortlich. Die Ampel an der Kreuzung zwischen Primasenser Straße und L 471 sei neuerdings so geschaltet, dass pro Grünphase nur ganz wenige Fahrzeuge abbiegen könnten. So kam es auch an jenem 9. Juni zu einem langen Rückstau bis zum Bahnübergang.