Zigarettenautomat nahe Zweibrücker Badeparadies geknackt : Dürftige Beute, großer Schaden

Aufgebrochen und beschmiert – und das alles für zehn Packungen Zigaretten. Foto: Nadine Lang

Hier gehen Raucher in der nächsten Zeit wohl eher leer aus, denn an diesem Zigarettenautomat an der Hofenfelsstraße 160 haben Unbekannte versucht, den Automaten aufzuhebeln und ihn dabei ziemlich demoliert.

Der Zigarettenautomat steht gleich neben dem Parkplatz des Badeparadieses am Zugang zum Vereinsgelände des Tennis-Clubs.

Laut Polizei geschah die Tat vergangenen Sonntagmorgen zwischen 4.30 Uhr und 9.05 Uhr. Entwendet wurden etwa zehn Schachteln Zigaretten. Der Sachschaden übersteige den Wert des Diebesguts deutlich.