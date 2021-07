Kurzer Auftakt am Landgericht Saarbrücken : Betrugs-Prozess gegen heutige Helexier-Führungskraft ausgesetzt

Kurzer Auftakt am Landgericht Saarbrücken

Die Angeklagte soll die Betrugs-Taten begangen haben, kurz nachdem sie wegen Betrugs mehrere Jahre in Haft verbracht hatte. Jetzt muss Justitia (Symbolbild) erneut über sie richten – im gleichen Gericht wie zuvor. Foto: dpa/Volker Hartmann

Saarbrücken/Zweibrücken Hauptbelastungszeuge ist nicht zum Prozess-Auftakt in Saarbrücken erschienen.

Vier von fünf geladenen Zeugen, darunter der Geschädigte, sind am Donnerstag nicht zum Prozess-Auftakt vor der Fünften Großen Strafkammer des Landgerichts Saarbrücken erschienen. Dort ist eine 58-Jährige angeklagt, die im Führungskreis von „Helexier“ mitwirkt, der Käuferfirma des geschlossenen Evangelischen Krankenhauses (EvK) in Zweibrücken.

„Wegen der fehlenden Zeugen, insbesondere des Hauptbelastungszeugen (der Geschädigte), der sich derzeit im Ausland befindet, wurde das Verfahren ausgesetzt“, teilte Gerichtssprecherin Christiane Schmitt auf Merkur-Anfrage mit. Es solle aber noch in diesem Jahr erneut starten. Möglicherweise müssten dazu die Zeugen polizeilich vorgeführt werden, sagte die Juristin.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktienanteilen im sechsstelligen Euro-Bereich im Zeitraum 2015 und 2016 vor. Die Anklage hat also nichts mit der (später gegründeten) Firma Helexier zu tun, gegen die derzeit in Zweibrücken arbeits-, zivil- und wettbewerbsrechtliche Verfahren laufen (wir berichteten). Die in Heltersberg ansässige Helexier GmbH hatte das Ex-EvK im März 2020 gekauft – und versucht, darin eine „Himmelsberg Fachklinik“ zu etablieren. Bislang allerdings erfolglos, weil die für Privatkliniken notwendige behördliche Genehmigung immer noch aussteht.