Flugplatz Zweibrücken : „Strandkorb Open Air“ startet diesen Freitag

„Ich auf jeden Fall freue mich schon drauf … und ich bin mir sicher, dass da oben in den nächsten Jahren noch was geht“, schreibt Oberbürgermeister Wosnitza seinem Aufbau-Foto über die „Strandkorb Open Air“-Reihe auf dem Triwo-Flugplatz Zweibrücken. Foto: Marold Wosnitza

Schlag auf Schlag geht es weiter mit den neuen sommerlichen Kultur-Events in Zweibrücken. Nach der Open-Air-Reihe auf dem Herzogplatz an den letzten vier Wochenenden beginnt am Freitag (30. Juli) mit einem ausverkauften Konzert von Johannes Oerding die mit vielen Stars gespickte Reihe „Strandkorb Open Air“ auf dem Triwo-Flugplatz Zweibrücken.

Bis Ende August folgen dort noch 23 (!) weitere Strandkorb-Veranstaltungen – mit Konzerten unter anderem von Alicia Merton, Tim Bendzko, Chris de Burgh, Revolverheld oder Gentleman, aber auch dem Comedy-Duo Amira und Oliver Pocher. „Die Aufbauarbeiten laufen auf vollen Touren“, berichtete Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwoch – und schoss von einem Feuerwehrkran dieses Luftbild. „Die Größe und insbesondere die Höhe der Bühne ist schon beeindruckend – auch wenn man sie hier auf dem Foto nur erahnen kann.“