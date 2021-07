Rätseln Sie mit! : Ein Ort der Erinnerung

Bei diesem Denkmal wird nicht nur mit Worten, sondern auch mit einer lebensgroßen Statue an eine schlimme Zeit erinnert. Sie liegt gleich neben einer anderen Ruhestätte in einem der Zweibrücker Vororte, nur wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite. Erraten wurde unser voriges Rätsel: Die Zeichnung „The Mainstreet of America“ befindet sich an der Hauswand der Bikerkneipe Route66 in Niederauerbach . Als Erstes wusste XXX die richtige Lösung. Foto: Nadine Lang