Jungzüchter im Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar : Aus Liebe zum Pferd und der Zucht

Zweibrücken Auf dem Heckenaschbacherhof bei Contwig fand ein Wettbewerb der Jungzüchter im Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar statt. Zuschauer waren nicht eingeladen, die Leistungen aber trotzdem gut.

Am besten Carla Danner. Die zwölfjährige Mittelbacherin siegte in der Gruppe II der 9- bis 13-Jährigen mit der insgesamt zweithöchsten Punktzahl des Tages. Gruppe drei der 14- bis 18-Jährigen gewann die seit etlichen Jahren durchgängig hoch erfolgreiche Zweibrückerin Lara Lauer, die erstmals in dieser Altersklasse antrat. Den Sieg in Klasse II der 19- bis 25-Jährigen eroberte einmal mehr die 20-jährige Wörschweilerin Michelle Guth, die allein drei der vier Teildisziplinen Theorie, Vormustern, Freispringen und Pferdebeurteilung für sich entscheiden konnte.