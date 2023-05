Betroffen: Spielplatz, K 7 und Feuerwehr-Haus In Mörsbach stocken Projekte — wegen Zweibrücker Haushalt

ARCHIV - 18.07.2019, Sachsen, Borna: Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen sollen bald deutlich länger als bisher an Erschließungsbeiträgen für fertiggestellte Straßen und andere Infrastruktur herangezogen werden können (zu dpa: «Nordrhein-Westfalen will Frist für Erschließungsbeiträge verdoppeln»). Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: dpa/Jan Woitas