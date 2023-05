Rosenkönigin zieht Bilanz „Eine Bereicherung fürs Leben!“

„Ich durfte die Stadt Zweibrücken bei öffentlichen Events repräsentieren, das heißt, ich durfte verschiedene Veranstaltungen eröffnen wie Kunstveranstaltungen oder auch eine Pferdegala im Zweibrücker Landgestüt.“ Diese gehöre im Übrigen zu den schönsten Erlebnissen ihrer Amtszeit. „Mit Pferden habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Am Ende fand ich das Event so aufregend und war echt überrascht, dass es mir so gut gefallen hat“, erinnert sich die Zweibrückerin. Schön sei auch ein inoffizieller Termin in der Eishalle gewesen. „Da durfte ich spontan mit der Eismaschine mitfahren, wurde quasi kurzerhand zur Eiskönigin.“