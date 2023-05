Himmelsberg-Fachklinik im früheren Evangelischen Krankenhaus Zweibrücker Privatklinik nun in Händen von Insolvenzverwaltern

Dafür, dass die beiden Firmen irgendwann in Zahlungsschwierigkeiten geraten könnten, gab es in der Vergangenheit viele Anzeichen. So gingen Prozesse vor dem Arbeitsgericht zugunsten ehemaliger Beschäftigter ebenso verloren wie Zivilverfahren, in denen insbesondere Helexier auf Schadensersatz in sechsstelliger Höhe verklagt worden war. Zuletzt wurde die Klinik-Eigentümerin von einer Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken zu einer Zahlung von 153 734,94 Euro an die Evangelische Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim-Bad Dürkheim verurteilt (wir berichteten). Zudem sind bislang alle Versuche, das Gebäude zu verkaufen oder zumindest weiter zu vermieten, um vielleicht auf diese Weise Geld in die Kasse zu spülen, erfolglos geblieben. Ein solches Vorhaben hatten sowohl Geschäftsführer Alexander Jüllig als auch Helexier-Berater Klaus-Dieter Hielscher auf Merkur-Nachfrage bereits Anfang Februar 2022 angedeutet. Doch es gelang nicht.