Schmetterlings-Spezialist Rainer Ulrich Die vielfältige Welt der Falter

Die Welt der Falter ist vielfältig, vor allem im Bliesgau. Das sei ein echter Geheimtipp für Schmetterlingsliebhaber, so Ulrich. Denn es ist eine Kalklandschaft – und Kalk führt zu Artenreichtum. Dabei kann man Erstaunliches entdecken. Zum Beispiel, dass Zitronenfalter nicht immer gelb sind, es gibt auch grüne oder weiße Exemplare. Dieser bekannte Schmetterling ist der Methusalem unter den Faltern – er kann bis zu einem Jahr alt werden. „Der Zitronenfalter erfriert im Winter nicht, weil er Glykol im Blut hat – ein Stoff, der in der Pfalz gut bekannt ist“, witzelte der Referent und spielte damit auf den Glykol-Weinskandal in den 80er Jahren an.