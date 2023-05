Um Bürgern noch Schlimmeres zu ersparen „Mit Faust in der Tasche“: Klare Stadtrats-Mehrheit für höhere Grundsteuer

Korrektur: Bürgermeister Gauf wies darauf hin, dass die Überschrift „Zweibrücker sollen landesweit höchste Grundsteuer zahlen“ im Merkur-Vorbericht irreführend war: Zwar ist der Grundsteuer-Hebesatz derzeit nirgendwo höher als wie nun beschlossen in Zweibrücken, wie die Stadt in einer Tabelle in den Sitzungsunterlagen deutlich gemacht hat – aber für die Grundsteuer-Berechnung spielt auch der (in Zweibrücken deutlich unterdurchschnitliche) Einheitswert eine Rolle. Zudem erklärte Gauf, es sei damit zu rechnen, dass auch andere Städte den Hebeseatz erhöhen.