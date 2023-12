Gremium im Landkreis St. Wendel hat getagt Mehrheitsvotum für den Kreis-Haushalt 2024

„Die Welt ist aus den Fugen geraten“, sagt Landrat Udo Recktenwald (CDU) am Montagnachmittag während der Kreistagssitzung und benennt mit dem Klimawandel, den Kriegen und den Haushaltsproblemen in Berlin einige der aktuellen Krisen. Seit Corona, so sein Eindruck, habe die Unzufriedenheit in der Gesellschaft zugekommen, seien der Zusammenhalt und die Demokratie gefährdet. Da helfe es nicht, dass gerade jetzt die Kommunen aufgrund der unzureichenden Finanzausstattung den Ansprüchen der Bürger nicht mehr gerecht werden könnten. Als eine große Last für die Kommunen benannte Recktenwald die Migration. Also etwas, wofür diese nicht verantwortlich seien. „Die Kommunen stehen vor dem Kollaps, was die Unterbringung der Flüchtlinge betrifft.“ Er forderte eine europäische Lösung, eine gerechte Verteilung. Erneut kritisierte der Landrat zudem die Kreisumlage, als ein System, das nicht mehr funktioniere.