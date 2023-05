Beinahe-Käufer der Zweibrücker Festhalle Nachfolger der ACH-Eventhalle in Turbulenzen

Auch am Dienstag sollte in einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht in Pirmasens eine Klage einer ehemaligen Mitarbeiterin auf den Tisch kommen, die zwischen September und Januar zwar als Eventmanagerin (Quasimodo, 1887 Sportsbar) gearbeitet, aber kein Lohn erhalten hat. Wie in den meisten anderen Prozessen davor war von den als Verfahrensbeteiligten genannten Firmen – Dara Event GmbH (Veranstaltungen) und Dara Innovation GmbH (IT und Marketing) – aber kein Vertreter erschienen. Nach einer viertelstündigen Wartezeit sprach Rehn ein Versäumnisurteil, indem er der Klägerin rund 15 000 Euro an Gehalt und Urlaubsgeld (inklusive Zinsen) zusprach und den Streitwert für die von Dara zu zahlenden Prozesskosten auf 26 680 Euro taxierte.