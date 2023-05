UBZ informiert Ortsbeirat über Pläne Auch in Mörsbach verändert sich der Friedhof

Wunderberg ist beim UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) für die Friedhöfe zuständig. 2018, also vor nunmehr mehr fünf Jahren, habe der UBZ die Planung für die insgesamt zwölf Friedhöfe aktualisiert. Durch Corona sei manches gebremst worden; nun wolle er dem Ortsbeirat aufzeigen, wie sich die Entwicklungen in der Demographie auf den Friedhof vor Ort auswirkten, was der UBZ zu tun gedenke hinsichtlich der Gestaltung.