Katalysator-Klau Polizei warnt Focus-Fahrer

Zweibrücken Ein bislang unbekannter Täter trennte in der Texasstraße zwischen dem 30. April und 2. Mai an einem 23 Jahre alten silbergrauen Ford Focus, der am Sportgelände geparkt war, den Katalysator an der Unterseite des Fahrzeugbodens aus der Verrohrung und entwendete ihn. Schaden: ca. 350 Euro. Dies war innerhalb weniger Tage in Zweibrücken der dritte Katalysatordiebstahl an Ford Focus der Baujahre 2000-2004. „Besitzer solcher Pkw sollten – wann immer es ihnen möglich ist – ihre Fahrzeuge über Nacht nicht im Freien parken“, rät die Polizeiinspektion Zweibrücken. Sie sucht Zeugen und bittet, bei verdächtigen Geräuschen sofort anzurufen, Tel. (0 63 32) 97 60.