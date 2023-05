Straßentheater-Spektakel Bühne frei für Luftikus, Bacchus und Co.

Muttertag ist Straßentheater-Tag! Mittlerweile ist es schon liebgewonnene Tradition in der Rosenstadt, dass an Muttertag (und am Vortag) Straßenkünstler durch die Innenstadt ziehen und das Publikum mit ihrem Spiel verzaubern und zum Lachen bringen. So auch an diesem Wochenende. Am Samstag, 13. Mai findet das Treiben von zehn bis 21.30 Uhr statt – als ein Schmankerl tritt um 19.30 Uhr Chansonnier Marcel Adam mit seiner Band in der Multifunktionshalle der Stadt (am Helmholtz-Gymnasium) auf (Eintritt zwölf Euro). Höhepunkt ist wieder Muttertag (Sonntag, 14. Mai). Hier findet das bunte Treiben von elf bis 18 Uhr in der Innenstadt statt. Das große Finale wird ab 17 Uhr auf dem Alexanderplatz zelebriert. Dann treffen sich dort alle Künstler, um die Rosenstadt zum Hexenkessel zu machen.