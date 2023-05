Protestantische Kirchengemeinde Ixheim „Rein ins Gefühl und in die Welt der Farben“

Schnell zeigte sich: „Willst du Gott zum Lachen bringen, erzähle ihm von deinen Plänen“ oder „Denke dir den Beginn eines Motives aus und staune, was sich daraus entwickelt“. Was viele Teilnehmende dabei besonders berührt hat, war die Erkenntnis der unterbewussten Führung. Wie klar der nächste Pinselstrich, die nächste Farbwahl, ein „da fehlt noch etwas“ oder ein „genug jetzt“ in einem aufstiegen. Der zentrale Weg, mit dem begonnen wurde, spielte am Ende oft keine Rolle mehr. Dafür zum Beispiel das für jemanden, der noch nie gemalt hat, wundervoll gelungene, üppige Grün der Blätter und Zweige am Baum, die Lebendigkeit des Bächleins, die mit zarten Pinselstrichen hingetupften Gräser und der bewusst eingehaltene Freiraum unter dem durch Sonne und Regen entstandenen Regenbogenportal, auf den die beiden Schmetterlinge zufliegen. Was für ein Geschenk.