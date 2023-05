Nachfolger von Gerd Kaufeld Jens Naab ist neuer Behindertenbeauftragter

Am Rande der Sitzung sagte Naab im Gespräch mit dem Merkur, er freue sich über dieses klare Votum. Er selbst habe keine Behinderung, wie das üblicherweise von vielen Mitmenschen so definiert werde – er könne sich durch seine vielen beruflichen Kontakte aber sehr gut in die Lebenswelt der Betroffenen einfühlen. „Und dann ist es doch so: Wir haben alle irgendwo eine Behinderung. Bei mir ist es der Rücken, der immer wieder Probleme bereitet“, machte Naab aufmerksam.