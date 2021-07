Gabi Maue : Mit Geduld und Übung zum Clubsieger

Zweibrücken Auch Hundeausbildung ist in Zeiten von Kontaktbeschränkung ein schwieriges Thema. Um so erstaunter und erfreuter war die Zweibrückerin Gabi Maue, als ihr einjähriger Pyrenäen-Hütehund Anuk gleich bei seiner ersten Zuchtschau siegte.

Dass Anuk vom Wandersmann einer fremden Person – wie der Autorin – freundlich den Zutritt zu seinem Garten gestattet, erstaunte seine Halterin Gabi Maue. Denn der pfiffige, jetzt ein Jahr alte Berger des Pyrénées verteidigt nicht nur sein Revier, sondern ist als Hütehund in den französischen Pyrenäen seit Anbeginn darauf gezüchtet, seine Herde und ihren Schäfer in der Einsamkeit zu schützen, indem er jegliche Zudringlinge mit vier oder zwei Beinen bereits von weitem bellend vermeldet.

Im Juni absolvierte er seine erste Zuchtschau, die Jugendklasse des Zuchtvereins CBP (Club Berger des Pyrénées) im Kloster Wöltingerode bei Goslar. Dass er sie so souverän gewinnen konnte, hätte seine Ausbilderin nicht unbedingt erwartet. „Anuk zeigt fremden Personen, die ihn anfassen wollen, von klein auf mit seinen Zähnen, dass er das nicht will.“ Nicht die günstigste Voraussetzung für einen Hund, der sich per Zollstock vermessen und seine Zähne kontrollieren lassen soll. Also hieß es „üben“.