Drei Zweibrücker Fraktionen fordern mehr Coronaschutz für Schulen und Kitas : Appell an Stadt: „Nichtstun ist keine Lösung“

Zweibrücken CDU, FWG und FDP bedrängen die Stadt, neue Fördergelder zu nutzen, um mit Luftgeräten den Coronaschutz in Schulen und Kitas zu verbessern.

Pascal Dahler (CDU), Kurt Dettweiler (FWG) und Ingrid Kaiser (FDP) kündigen in ihrer Pressemitteilung zwar keinen Antrag an – bieten aber an: „Sollte zu einer entsprechenden Entscheidung die Mitarbeit des Rates notwendig bzw. gewünscht sein, so werden wir uns dem nicht verweigern, auch nicht in der Sommerpause. Denkbar wäre beispielsweise, eine zeitnahe Sondersitzung einzuberufen.“