Neue Fälle in Zweibrücken, Wallhalben und Pirmasens : Zahl der Corona-Infizierten in Region Südwestpfalz wächst

Zweibrücken/Wallhalben/Pirmasens Fünf der aktuell 22 Betroffenen in der Region Südwestpfalz haben die Delta-Variante.

Am Montag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz vier weitere Covid-19-Neuinfektionen bestätigt – davon zwei in Pirmasens, eine in Zweibrücken und eine in Wallhalben.