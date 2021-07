Bibliotheca Bipontina Zweibrücken : Vielschichtiger Blick auf Päpstin Johanna

Die Zweibrücker Kulturdezernentin Christina Rauch (Mitte) gehörte zu den ersten begeisterten Besuchern in der Bibliotheca Bipontina. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken So kontrovers die Legende um die Existenz der Päpstin Johanna quer durch die Jahrhunderte diskutiert wird, so vielfältig ist die neue Ausstellung in der Zweibrücker Bibliotheca Bipontina. Vor den Ferien wurde sie eröffnet, kann jedoch erst ab 9. August besucht werden.

Ja, die Päpstin Johanna ist in Zweibrücken. Dabei ist völlig zweitrangig, ob es sie faktisch gegeben hat oder sich lediglich Legenden um die Frau auf dem Papststuhl im 11. Jahrhundert ranken, denn sie ist erwähnt auf einer bislang von der Forschung unbemerkten Handschrift aus dem 17. Jahrhundert. Verfasst wurde diese von dem evangelischen Pastor Nikolaus Langerhans aus Traben-Trarbach. Und dieses wertvolle Artfakt im Landesbibliothekszentrum LBZ Bibliotheca Bipontina ist der Anlass, aus dem heraus Studenten am Lehrstuhl Germanistik, Literatur und kulturelle Praxis der Uni Saarbrücken unter Leitung ihrer Professorin Nine Miedema die Ausstellung „Die Päpstin Johanna in Zweibrücken?“ kreiert haben.

Vor Ferienbeginn wurde sie eröffnet, die Ausstellung allerdings kann erst ab dem 9. August besucht werden. „Sie werden enttäuscht sein, denn das Herzstück der Ausstellung ist völlig unscheinbar“, prophezeite Kurator Mex Biver, 27-jähriger Student aus Luxemburg, bei seiner Einführung die 40 zugelassenen Vernissage-Gäste vor.

Die Faszination, die von „der Päpstin“ ausgeht, ist seit Mitte des 13. Jahrhunderts über alle Epochen hinweg ungebrochen. Zu jeder Zeit befassten sich Literaten, Wissenschaftler oder Theologen damit, wie der Zeitstrahl im Eingangsbereich der Ausstellung zeigt und mit Medienexemplaren, neben Büchern auch Filmen und Plakaten, belegt. Darunter ist auch der wohl bekannteste Roman von Donna W. Cross, der sich an der Vorlage des Dominikaners Martin von Troppau von circa 1278 orientiert.

Warum wird die Geschichte der Päpstin überhaupt erzählt? Im Mittelalter ging es wohl darum, eine Zeit zu erklären, in welcher der Papststuhl unbesetzt war, sowie die Existenz einer Ruine in Rom. Frauenfeindliche Tendenzen und Anmaßung, Einflüsterungen des Teufels mit Johanna als weiblichem Faust, Rettung durch Mutter Maria passen in diese Zeit.

In der Zeit danach brach ein Konfessionsstreit aus, wie Nikolaus Langerhans‘ Handschrift von 1669 beweist, in der dieser Beweise für Johannas Existenz zu 17 Argumenten zusammenführte – gegen ein Traktat des Katholiken Georg Scherer aus dem Jahr 1584. Bereits im 13. Jahrhundert enthielt die Weltchronik von Hartmann Schedel, als Fasimile (Nachdruck) in der Ausstellung zu betrachten, einen Eintrag zu Päpstin Johanna im sechsten Weltalter.

Die einzelnen Vitrinen widmen sich der Päpstin-Johanna-Legende aus verschiedenen Blickwinkeln, etwa der Frage „Engel oder Teufel“, ihren Routen durch die Straßen von Rom oder den Konfessionsstreitigkeiten zu der Existenzfrage. „Es ging uns darum, die Diversität aufzuzeigen, mit der sich quer durch die Jahrhunderte diesem Thema gewidmet wurde“, erklärt Mex Biver. Dazu zählen neben Büchern, Schriften und Gemälden auch Kartenmaterial und sogar Münzen.

Und noch etwas können Besucher in der Vitrine an der Kopfseite der Ausstellung kennen lernen: die Faszination der Editionswissenschaften. Die Studentin Carolin Contomichalos beschrieb bei der Vernissage die Herausforderungen im Vorfeld. Vergrößerungen wie Erklärungen ermöglichen Besuchern, diese spannende Aufgabe nachzuvollziehen. Eine Idee der Ausstellung ist es zudem, jemanden so zu inspirieren, dass er die Langerhans-Handschrift ediert, also als heute lesbaren Text neu verfasst.

Sichtlich begeistert war auch Kulturdezernentin Christina Rauch von der Ausstellung, ihrer Thematik und Zweibrückens „kulturhistorischem Leuchtturm“. „Wir können stolz sein, solche historischen Schätze in der Bibliotheca Bipontina zu beherbergen.“