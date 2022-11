Friedhof Rimschweilre : Freifläche nicht anderweitig nutzbar

Rimschweiler Auch eine Bebauung des Bereiches vor der Rimschweiler Leichenhalle hätte laut UBZ gravierende Nachteile.

Der Umwelt- und Servicebetrieb Zweirücken (UBZ) kümmert sich um die Friedhöfe in der Stadt und den Vorort-Gemeinden. 2018 ist für diese Einrichtungen ein neues Konzept erstellt worden, das im Jahr darauf der Verwaltungsrat mit einer Konzeptannahme sozusagen beschlossen hat. Was das für die Ruhestätten auf dem Friedhof Rimschweiler bedeutet, erläuterte UBZ-Vertreter Heiko Wunderberg der Ortsbeiratsvorsitzenden Isolde Seibert und Ortsbeiratsmitgliedern detailliert und umfassend. „Wie haben sich die Friedhöfe entwickelt?“, „Wo geht der Friedhofstrend hin?“ und „Wo sollte eingegriffen werden?“ so der grobe Konzepthintergrund.

Das Einsparen an Bestattungsflächen bedeutet aber mehr Pflegeaufwand für den Einrichtungsträger (UBZ), denn die nicht für Grabstellen genutzten Flächen müssen gepflegt werden. Pflegearme und pflegefreie Grabarten lägen zudem im Trend, so Heiko Wunderberg. 468 Bestattungen sind es im Jahr 2021 im gesamten Stadtgebiet gewesen, davon 402 Urnen. Von den gesamten Bestattungen entfielen auf Rimschweiler 19 Bestattungsfälle, die einen Anteil von vier Prozent insgesamt ergeben. Die Beisetzung in vorhandene Grabstätten hielt sich mit Urnen-Rasengräbern oder dem Beistellen der Urne in Nischen (Urnenwand) die Waage. Alle Friedhofsflächen aufaddiert würden 20 Hektar ergeben, die Fläche des Rimschweilerer Friedhofes würde davon wieder nur vier Prozent ausmachen. Kleinflächig sind dei Bestattungsflächen auf den gesamten Friedhof verteilt.