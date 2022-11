Zweibrücken : Singles‘ Day im Fashion Outlet

Frisch winterlich beleuchtet: die „Singles‘ Lounge“ in der Allee der Rosse im Zweibrücken Fashion Outlet. Foto: Via Outlet Germany Management Services GmbH

Bei dem Aktionstag war auch schon die (vor)weihnachtliche Beleuchtung des Centers zu bewundern.

Beim Shoppen dem Wunschpartner oder der Wunschpartnerin begegnen? Das Zweibrücken Fashion Outlet half am 11. November etwas nach und feierte den „Singles‘ Day“ mit besonderen Aktionen. Mit einer entsprechend bedruckten Einkaufstasche konnte man sich als Single zu erkennen geben. In der „Singles‘ Lounge“ in der Allee der Rosse nutzten etliche Leute die Gelegenheit, bei einem Freigetränk mit anderen Singles ins Gespräch zu kommen. Abends tauchte die frisch angebrachte Beleuchtung das Center in warmes Licht und sorgte für eine stimmungsvolle Atmosphäre. In Kooperation mit dem Flughafen Saarbrücken verloste das Outlet eine Reise nach Antalya. Ob der Gewinner einen Single mitnimmt, den er in der Lounge traf, ist allerdings nicht bekannt. „Wir haben den Singles‘ Day zum ersten Mal veranstaltet“, berichtet Center-Direktor Uli Nölkensmeier. „Wir haben sehr viel positive Resonanz erhalten. Ich bin sicher, dass wir diese Aktion wiederholen werden.“