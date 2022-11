Immer weniger Kunden im Max1 : Zukunft von Finanzamt-Standort offen

Das Service-Center des Finanzamtes in Zweibrücken ist im Behördenzentrum Max 1 untergebracht (der Eingang befindet sich weiter links). Der Vertrag, der 2014 begann, läuft Ende 2023 aus. Aktuell sind noch vier Mitarbeiter in dem Center beschäftigt, in der Spitze waren es rund doppelt soviel. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Seit 2014 ist das Finanzamt in Zweibrücken nur noch mit einem Service-Center im Max1 vertreten. Der Vertrag läuft bald aus. Und dann? Der Standort steht auf dem Prüfstand, bestätigt die Behörde Merkur-Informationen.

Rainer Seibert, Leiter des Finanzamtes in Pirmasens, das für das Service-Center in der Rosenstadt verantwortlich ist, will diese Merkur-Informationen so nicht bestätigen. Allerdings wird aus seinen Worten deutlich, dass sich seine Behörde offenbar nicht gerade an das „Max1“ klammert.