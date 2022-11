Street One und Cecil neuer Mieter im Zweibrücken Fashion Outlet : Shop im Outlet: Street One ist nun zweifach in Zweibrücken

Shop im Outlet: Street One ist nun zweifach in Zweibrücken

Zweibrücken Die Mark heißt Street „One“ – ist in Zweibrücken aber neuerdings nicht ein, sondern zwei Mal mit eigenen Marken-Shops vertreten.

Zuwachs in der Fasanenallee: Direkt neben dem Nike-Store hat im „Zweibrücken Fashion Outlet“ ein neuer Shop mit den Marken Cecil und Street One eröffnet. „Die beiden Marken sind eine sehr gute Ergänzung und passen hervorragend in unser Fashion Outlet“, betont Center-Direktor Uli Nölkensmeier. „Wir freuen uns sehr, dass wir sie für uns gewinnen konnten.“

Das Center teilt zu den neuen Marken weiter mit: „Street One verleiht Modeliebhaberinnen mit trendgenauen, sorgfältig ausgesuchten Fashion-Pieces einen lässigen und femininen Look. Cecil zeichnet sich durch moderne Kollektionen, exzellente Passformen und casual-sportive Everyday-Feelgood-Fashion aus, mit der Powerfrauen ihren Alltag stilsicher meistern.“

Was die Pressemitteilung nicht erwähnt, aber sehr ungewöhnlich ist: Es handelt sich bereits um den zweiten Shop dieses Herstellers in Zweibrücken: Street One ist nämlich auch in der innerstädtischen Fußgängerzone vertreten.