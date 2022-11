Mehr Hospitalisierte in Region Südwestpfalz : Unterschiedliche Entwicklung bei Corona-Zahlen

Zweibrücken/Pirmasens Das Gesundheitsamt berichtet auch über einen weiteren Todesfall.

Die Sieben-Tage-Neuinfektions-Inzidenzwerte haben sich damit in den drei Gebieten des Gesundheitsamtsbezirks in verschiedene Richtungen bewegt. Einen Anstieg gab es dabei nur in Zweibrücken. Hier die aktuellen Inzidenzen (in Klammern die Zahlen von Mittwoch): Stadt Zweibrücken 243,3 (216,9), Landkreis Südwestpfalz 220,8 (291,6), Stadt Pirmasens 164,7 (291,6). Die rheinland-pfälzische „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ hat nun den Wert 4,66 (4,75). In den Krankenhäusern des Gesundheitsamtsbezirks Südwestpfalz liegen derzeit 17 (am Mittwoch waren es nur 9) Patienten aufgrund von Covid-19, davon wird weiterhin eine Person intensivmedizinisch behandelt und auch beatmet. Zudem besteht bei drei hospitalisierten Personen der Verdacht auf Covid-19.