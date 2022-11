Outlet-Eröffnung und Sonntagsöffnungen : Freie Wähler werfen Land Vogel-Strauß-Politik vor

Das Zweibrücken Fashion Outlet soll erweitert werden. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken/Mainz Anstelle Kritik am Outlet und den Sonntagsöffnungszeiten auszusitzen, solle die Regierung Dreyer Farbe bekennen.

(red) Die Fraktion der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag hat in Sachen Outlet-Erweiterung SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer kritisiert. „Sieben Städte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie zwei Handelsverbände richten mit einem gemeinsamen Schreiben konkrete Forderungen an die Ministerpräsidentin, verbunden mit der Bitte, ihre geschilderten Bedenken zum Zweibrücken Fashion Outlet in einem persönlichen Gespräch erläutern zu dürfen und erhalten darauf seit fast einem halben Jahr keine Antwort“, wird der wirtschafts- und rechtspolitische Fraktionssprecher Stephan Wefelscheid in einer Mitteilung zitiert. „Da stellt sich mir die Frage: Warum schweigt die Ministerpräsidentin?“

Steffen Jost, Präsident des Bundesverbands des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels e.V. (BTE), und BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels hätten Wefelscheid in einem persönlichen Gespräch die aktuelle Situation des Einzelhandels in der Pfalz erläutert, heißt es weiter. Gegenstand des Austauschs seien neben den stark erweiterten Sonntagsöffnungszeiten zugunsten des Outlets durch die Landesverordnung vom 13. März 2007, der Klage hiergegen vor dem Oberlandesgericht Zweibrücken und nunmehr dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe auch die geplante fünfte Flächenerweiterung des bestehenden Outlets von 21 000 auf 29 500 Quadratmeter. (wir berichteten) Mit der dann zusätzlichen Fläche von 8500 Quadratmetern würde dies eine Erweiterung um 40 Prozent darstellen.

In diesem Zusammenhang überreichten die Vertreter des Textilverbandes Wefelscheid auch ihr Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer vom 7. Juni 2022. Nach ihrer Schilderung hätten sie zu diesem Schreiben bis heute keinerlei Rückmeldung erhalten. Dies nahm Stephan Wefelscheid zum Anlass, sich mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung zu wenden und nach dem besagten Schreiben, dessen Beantwortung und den weiteren konkreten Planungsschritten – insbesondere dem Sachstand des Raumordnungsverfahrens – zu fragen.