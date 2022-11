Zweibrücker Werk : IG Metall: Warnstreik legt Produktion bei Kubota lahm

Zweibrücken Der Ruf nach acht Prozent mehr Lohn wird auch mit der guten Lage von Unternehmen wie dem Kleinbagger-Hersteller begründet.

Der Tarifkonflikt in der Metallbranche hat jetzt auch Auswirkungen auf das Kleinbagger-Unternehmen Kubota am Standort Zweibrücken. Bereits ab fünf Uhr versammelten sich am Donnerstagmorgen Warnstreikende in der Einfahrt des Kubota-Werksgeländes. Mit Trommeln, Transparenten, Fahnen und Bengalos machten sie auf die aktuelle Situation in der Metall- und Elektroindustrie aufmerksam. Bei Kubota in Zweibrücken sind zurzeit 720 Beschäftigte, die in unterschiedlichen Schichtmodellen arbeiten.