Kirchengesangverein Ernstweiler-Bubenhausen : Kurzfristig proben und konzertieren

Der Kirchenchor Ernstweiler-Bubenhausen sucht noch Mitstreiter für sein Jahreskonzert im Advent. Foto: Cordula von Waldow

Ernstweiler/Bubenhausen Geschulte Sängerinnen und Sänger können am Samstag an einem Probennachmittag für das Adventskonzert des KGV Ernstweiler-Bubenhausen teilnehmen und im Dezember mitsingen. Zudem gestaltet der Chor an den beiden nächsten Sonntagen den Gottesdienst musikalisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

Der nahende Advent ist für viele Chöre die Zeit der Konzerte, für die Kirchenchöre ergänzt mit einer besonderen musikalischen Gestaltung der Gottesdienste. Dies gilt auch für den Kirchengesangverein Ernstweiler-Bubenhausen unter Leitung von Stefan Jahnke.

Den Auftakt von gleich drei ganz unterschiedlichen Gesangsauftritten macht der Chor am kommenden Sonntag, 20. November. Am Ewigkeits- oder Totensonntag bringen die rund 15 Sängerinnen und Sänger im Gottesdienst um 10 Uhr neben neuen geistlichen Liedern und einem Werk von Friedrich Silcher das Puccini-Requiem für dreistimmigen Chor, Viola und Orgel zu Gehör. Den Part der Solo-Viola übernimmt die ukrainische Bratschistin Katerina Popovkina, die am selbigen Nachmittag noch mit Orchester im Saalbau Homburg konzertiert. Sie spielt außerdem zusammen mit Stefan Jahnke an Orgel und Klavier zwei weitere Solowerke.

Eine Woche später, im Gottesdienst am ersten Adventssonntag, 27. November, singt der Chor dann die Kantate „Gelobet sei, der da kommt“ von Constantin Christian Dedekind sowie das bekannte „Veni Emmanuel“ nach dem traditionellen Gregorianischen Choral.

Der kulturelle Höhepunkt der Trilogie ist das „Besondere Konzert“ des KGV Ernstweiler-Bubenhausen in der Adventszeit. „A Festival of Nine Lessons and Carols“ ist eigentlich ein traditioneller Gottesdienst, der jedes Jahr am Heiligen Abend in anglikanischen und presbyterianischen sowie in einigen katholischen und protestantischen Gemeinden vorwiegend in Großbritannien gefeiert wird. Der Chor ist allein durch die langjährige Freundschaft mit seinem britischen Austausch-Chor der Musik sehr zugetan.

Der Name „A Festival of Nine Lessons and Carols“ ist von dem Ablauf der Feier abgeleitet: Neun Bibelstellen (lessons) sowie neun Weihnachts- und Kirchenlieder (carols) werden abwechselnd vorgetragen und gesungen. Am bekanntesten geworden ist die Feier, die jährlich in der King’s College Chapel in Cambridge stattfindet. Sie wird seit 1928 von der BBC im Hörfunk übertragen.

Der Kirchengesangverein gestaltet in Anlehnung an diese Form sein diesjähriges Adventskonzert am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Christuskirche Ernstweiler. Mitwirkende sind neben dem KGV Ernstweiler-Bubenhausen Alex Langenbach, Violoncello und Stefan Jahnke, Klavier/Orgel, dem auch die Gesamtleitung obliegt. Die Chormitglieder ergänzen das Musikprogramm durch verschiedene Textbeiträge. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Förderung der kirchenmusikalischen Arbeit wird am Ausgang herzlich gebeten. Stefan Jahnke betont: „Für gesanglich Interessierte sei erwähnt, dass es am kommenden Samstag, 19. November, von 14.30 bis 18 Uhr eine Kompaktprobe gibt, sodass gesanglich einigermaßen versierte Sängerinnen und Sänger noch mit einsteigen und mitwirken können.“