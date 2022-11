Anfragen im Stadtrat : Windeln, Kameras – und ein möglicher Blackout

Der ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) zählt zu den Kriminalitäts-Schwerpunkten in der Stadt Zweibrücken. Dort hat es bereits Messerstechereien, Schlägereien und gefährliche Schubsereien gegeben. Wiederholt wurde im Stadtrat die Forderung laut, diesen Bereich mit Kameras zu überwachen, so, wie es inzwischen bei der Stadt am Wasser passiert. Aber der Datenschutzbeauftragte des Landes sperrt sich bislang dagegen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Zweibrücken Anfragen von Stadträten: Patrick Lang (Grüne) drängt auf Förderung von Stoff-Windeln, Pascal Dahler (CDU) fordert eine Kamera-Überwachung des ZOB und Rolf Franzen (CDU) fragt die Stadt, was sie bislang getan hat für Fall, dass Lichter ausgehen.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurden mehrere Anfragen gestellt. Der Merkur berichtete bereits im Vorfeld über den Vorstoß der Grünen, Eltern, die Stoff-Windeln einsetzen, zu fördern. Daneben ging es bei den Anträgen um die bereits wiederholt diskutierte Überwachung des Kriminalitäts-Schwerpunktes ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof), den Sachstand zum Umbau an der Albert-Schweitzer-Schule in Ernstweiler sowie die Frage, was die Stadt bislang für den Fall getan habe, dass es zu einem Blackout kommt.

Patrick Lang (Grüne) begründete in der Ratssitzung den Antrag seiner Fraktion für die Förderung von Stoff-Windeln. Es sei ökologisch und ökonomisch sinnvoll, diese zu fördern. Er machte deutlich: In Zweibrücken würden jährlich etwa 300 Kinder geboren. Für die Wickelzeit, etwa 2,5 Jahre, fielen pro Kind dabei zirka 5000 Windeln an – dies entspreche bei 300 Kindern pro Jahrgang einer Gesamt-Müllmenge von rund 1,5 Millionen Windeln. Die Stadt sollte daher – wie bereits rund 80 andere Städte und Kommunen bundesweit – den Eltern den Einsatz von Stoff-Windeln bezuschussen. Ingrid Kaiser (FDP) zeigte sich skeptisch: Das Waschen der Stoff-Windeln koste doch Energie, merkte sie an. Harald Benoit (AfD) fand: Dass 80 Städte in Deutschland bislang Stoff-Windeln förderten, sei ein schwaches Argument, schließlich gebe es bundesweit 2000 Städte und Kommunen. Er kritisierte: „Die ganzen Stoff-Windeln bei 80 Grad waschen – Herr Habeck wird sich freuen.“ Pervin Taze (SPD) sagte, sie bezweifle, dass Stoff-Windeln wirklich nachhaltig seien, es kämen „Wäscheberge“ zustande. Und: „Das ist nicht Wäsche, die im Eco-Programm bei 30 Grad gewaschen werden kann.“ Taze sagte weiter: „Es gibt Studien die zeigen, dass die CO2-Bilanz bei Stoff-Windeln sogar schlechter ist.“ Verena Ecker (CDU) zeigte hingegen Verständnis für den Vorstoß Langs. Es gebe aktuell sicher nur wenig Eltern, die auf Stoff-Windeln setzten. Vielen Nicht-Eltern sei nicht bewussst: „Eine Einmal-Windel kann auslaufen – dann muss die gesamte Kleidung des Babys gewaschen werden.“ Ecker zeigte sich angesichts manch spöttischer Unterhaltung im Rat darüber „befremdet, dass dieser Vorschlag ins Lächerliche gezogen wird.“ Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) suchte einen harmonischen Ausgang, in dem er folgenden Beschlussvorschlag unterbreitete: Ein noch zu bestimmender Ausschuss solle sich eingehend mit dem Thema auseinandersetzen. Dem folgte der Rat einstimmig – bei einer Enthaltung durch Elisabeth Metzger (CDU).

Pascal Dahler (CDU) fragte die Stadt, wie der Stand in Sachen Video-Überwachung des ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) sei. Wie mehrfach berichtet, handelt es sich hierbei um einen Kriminalitäts-Schwerpunkt; der Datenschutz-Beauftragte des Landes sperrte sich bislang aber gegen Kameras am ZOB. Dahler verwies auf die neue Kriminalitäts-Studie von Innenministerin Nancy Faeser (SPD), diese habe gezeigt, dass viele Frauen, die in der Dunkelheit unterwegs seien, sich verunsichert fühlten. Wosnitza sagte, die Stadt werde schriftlich antworten.

Rolf Franzen (CDU) fragte, was die Stadt für den möglichen Fall eines Blackouts bislang alles getan habe. Sicher, es habe mittlerweile eine Sondersitzung des Stadtrates gegeben, Notstrom-Aggregate würden angeschafft. Aber was passiere sonst? Der OB sagte, „weitere Schritte sind in Arbeit“ und würden schon bald vorgestellt.