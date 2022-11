Schüler des HHG begleiten Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof : „Lasst uns aufhören zu kämpfen!“

Sprecher der Jugend beim Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof: Nina Burkholder, Tom Krawetzke und Victoria Rubly (v.l.). Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Mit eindrucksvollen, berührenden Worten haben Schülerinnen und Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums die Gedenkfeierlichkeiten zum Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof begleitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Heil

„Es war mir eine Ehre, heute hier sprechen zu dürfen.“ Victoria Rubly gehört zu den drei jungen Menschen, die dieses Jahr beim Volkstrauertag auf dem Zweibrücker Ehrenfriedhof gesprochen haben. Gemeinsam mit Nina Burkholder und Tom Krawetzke besucht sie die Oberstufe am Helmholtz-Gymnasium.

„Wieso gibt es 2022 wieder Krieg in Europa, und warum hilft den Ukrainern niemand? Wie viel Elend sollen die Menschen vor Ort noch erleiden und ertragen?“, fragt Nina Burkholder. „Und warum haben wir Geschichtsunterricht, wenn sich Geschichte doch immer wiederholt und aus der Vergangenheit offenkundig doch nichts gelernt wird?“

Tom Krawetzke erzählt von den Eltern hier in Deutschland, die ihre Kinder beruhigen wollen. Die versuchen, sie vor den schlimmen Bildern in den Medien zu schützen und einen Alltag simulieren, den es faktisch seit Februar nicht mehr gibt. „Wir merken das natürlich“, sagt Tom. „Wir verstehen auch, dass die heimische Diskussion um die optimale Duschlänge oder den exzessiven Stromverbrauch für unsere Handys letztlich eine Folge dieses Krieges mitten in Europa ist. Wir können fühlen, dass sich unsere Eltern ängstigen, vor schmutzigen Bomben, vor dem was kommt, vor den finanziellen Herausforderungen, vor der eigenen Ohnmacht. Es ist grässlich, wenn man die eigenen Eltern so hilflos erlebt“, gesteht er. Selbst bei seinen Großeltern spüre er Veränderungen. „Sie fangen auf einmal an, von früher zu erzählen, von entbehrungsreichen Jahren, von schlimmen Erlebnissen, der eigenen Schuld und von der Flucht.Und wir merken, dass Krieg Menschen nachhaltig verändert, ein Leben prägt und dass man diese Erinnerungen niemals ganz hinter sich lässt. So können wir erahnen, welches Schicksal die ukrainischen Kinder und Jugendlichen, die an unserer Schule unterrichtet werden, erleiden und bis an ihr Lebensende tragen werden.“

Aktuell besuchen 17 Schülerinnen und Schüler das Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium. Die meisten sind in der Unter- und Mittelstufe, zwei besuchen die Oberstufe. „Neben mir saß im letzten Schuljahr ein ukrainisches Mädchen. Sie wollte uns ihre Geschichte erzählen und sagen, was ihr passiert ist, was sie gesehen hat. Das war ihr wichtig, das spürte ich, wohl auch deshalb, weil mittlerweile der Eindruck entsteht, dass vergessen wird, was in der Ukraine passiert“, sagt Nina Burkholder.

Tom Krawetzke fügt hinzu: „Die ukrainischen Jugendlichen erzählen uns in gebrochenem Deutsch zum Beispiel von ihrem Papa, der im Krieg verwundet wurde. Doch was sollen wir dazu sagen? Wir wissen es nicht. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, was es heißt, in Todesangst zu fliehen. Wir können den erlittenen Verlust unserer neuen Mitschüler nicht ansatzweise nachempfinden. Wie können wir ihren Schmerz ein wenig lindern? Wir wissen es nicht.“

Dabei sollte doch eigentlich alles wieder besser werden. „Nach Corona wollten wir das Leben feiern und uns nicht mit der Frage beschäftigen, ob es gerechte Kriege gibt. Wir wollten die jugendliche Unbekümmertheit, die uns Corona genommen hat, wiederentdecken. Und das tun, was junge Menschen tun. Die Welt entdecken, uns verlieben, Zukunftspläne schmieden, Abenteuer erleben“, spricht Victoria Rubly stellvertretend für alle Jugendlichen 2022. Nun werde die Welt immer kleiner. Zukunftspläne müssten der Realität standhalten, Abenteuer fielen der Inflation zum Opfer.

„Und jetzt müssen wir uns fragen, warum schon wieder Krieg ist. Albert Einstein hat einmal gesagt: ,Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen’. Recht hat er, finde ich. Deshalb müssen wir sofort aufhören zu kämpfen. In der Ukraine, in Syrien, am Gartenzaun, in der Politik, in dem panischen Streben in der Aufrechterhaltung des eigenen Status quo. Und bei der Suche nach Sündenböcken. Lasst uns aufhören zu kämpfen. Das sind wir denen schuldig, die kämpfen und sterben mussten, und ihr seid es denen schuldig, die sich die Welt noch unvoreingenommen erschließen wollen. Uns Kindern und Jugendlichen.“