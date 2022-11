Fasanerie Zweibrücken : Kulinarische Lesung mit Sarina Keller

Mit ihrer kulinarischen Lesung in der Fasanerie beschreitet Sarina Keller erneut neue Wege. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Zweibrücker Autorin ist am 23. November in der Fasanerie zu Gast.

(cvw) Wenn Sarina Keller etwas macht, macht sie es richtig. Das bedeutet: rundum stimmig, so dass alle Mosaiksteinchen perfekt zueinander passen und ein rundum stimmiges Ganzes ergeben. Das gilt für die Demokratieprojekte der Pädagogin wie dem Siebenfpeiffer-Weg oder „Kunst im Tunnel“ ebenso wie für ihre eigenen Projekte.

Mit den Lesungen aus ihren Strandkorbgeschichten von ihrer Lieblingsinsel Sylt oder ihren sinnlichen Geschichten in ihrem neuen Buch „Magie den Nähe“ hat sie stets die passende Umgebung gewählt. Den Rosengarten in der Urlaubszeit, den Strandkorb in einem Privatgarten bei den Landfrauen oder die mystische Himmelsbergkapelle für Transzendenz.

In ihren Texten spielt nicht selten Kulinarisches eine durchaus bedeutende Rolle. Bereits bei dem Projekt Siebenpfeiffer-Weg entstand eine Kooperation mit Franziska Zadra. Sarina Keller erzählt: „Wir haben uns mehrmals getroffen und dabei viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Wir sind beide fasziniert von der Fasanerie, an die ich so wundervolle Kindheits-Erinnerungen habe und in der ich bis heute gerne spazieren gehe. Außerdem sind wir beide kreativ und aufgeschlossen, beseelt von dem Wunsch, etwas ganz Neues zu gestalten.“

So entstand im vergangenen Jahr ein Weihnachtsvideo, aufgenommen bei einer Lesung in der Fasanerie-Bibliothek. Die Autorin schmunzelt: „Ich liebe Weihnachten und dort herrscht wirklich eine wundervolle Atmosphäre. Außerdem wollten wir damit auf uns beide aufmerksam machen: Die Gastronomie, die sehr unter den Coronabestimmungen gelitten hat und die Künstler, die nicht auftreten durften.“

Mehrfach verschoben wurde die Idee der kulinarischen Lesung, die jetzt im November endlich umgesetzt werden kann. „Genussvolle Sehnsucht“ ist der besondere Verwöhn-Abend im Rahmen der Reihe „Kultgenuss“ in der Fasanerie überschrieben. Ein Duett, bei dem Sarina Keller Kurzgeschichten aus ihrem neuen Werk „Magie der Nähe“ vorliest, die von der Fasanerie-Küche in einem exklusiven Drei-Gänge-Menü kulinarisch interpretiert werden. Die Zweibrücker Autorin verführt dabei in neue Gedankenwelten, das Menü in andere Geschmackswelten.

Sarina Keller verspricht eine „perfekt abgestimmte Liaison zwischen Hörerlebnis und Gaumenfreuden zwischen warmen Wort-Umarmungen und zuckersüßen Schokoladensehnsüchten“. Wie zu jeder ihrer kulinarischen Lesungen, hat sie auch hier eine eigene Fasanerie-Geschichte geschrieben.