Merkur-Fotorätsel : Wo Grün sich an Beton schmiegt

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Blumentopf an Blumentopf, Säule an Säule, so reihen sich hier die Gemeinsamkeiten aufeinander. Und zudem stehen die Pflanzen hier noch in frischem Grün, während rundherum langsam die Winterzeit Einzug hält. Wo könnten sie die bepflanzten Säulen befinden? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.