Tarifverhandlungen stocken : IG Metall setzt Warnstreiks fort – Pause im Saarland, Ausstand in Rheinland-Pfalz

Foto: BeckerBredel 98 Bilder Großdemonstration der Metaller im Saarland – Fotos aus Saarbrücken

Saarbrücken/Mainz Keine Bewegung bei den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie: Darum ruft die IG Metall auch an diesem Dienstag zum Warnstreik auf. Allerdings ist das Saarland heute nicht betroffen. Aber die direkt angrenzende Region.

Die Gewerkschafter legen auch weiterhin die Daumenschrauben an. Um einen Durchbruch am Verhandlungstisch zu erzwingen, werden die Warnstreiks in der Metall- und Elektrobranche fortgesetzt. Allerdings sind Betriebe aus dem Saarland am heutigen Dienstag, 15. November, nicht dabei.

Aber in direkter Nachbarschaft geht es weiter. Die Industrie-Gewerkschaft (IG) Metall ruft Beschäftigte in Rheinland-Pfalz zu Arbeitsniederlegungen auf. Besonders betroffen soll die Pfalz sein. So sei eine Kundgebung beim Automobilzulieferer Adient in Rockenhausen/Donnersbergkreis angekündigt. Dort versammeln sich die Streikenden auf dem Parkplatz.

Auch an der Grenze zum Saarland sind Warnstreiks angekündigt

Weitere Arbeitsniederlegungen sind beim US-Unternehmen Borg-Warner in Kirchheimbolanden angekündigt. Die Beschäftigten sollen sich dort ebenfalls an einer Kundgebung beteiligen.

Damit sind die Aktionen aber noch nicht beendet. So sind die Mitarbeiter bei Opel in Kaiserlautern am Donnerstag, 16. November, angehalten, ihre Arbeit niederzulegen. Direkt an der saarländischen Grenze sind ebenso Warnstreiks vorgesehen: in Zweibrücken bei John Deere, Tadano und Kubota.

Während der vierten Verhandlungsrunde in Saarbrücken war es in der Vorwoche zu keinem Durchbruch gekommen. Die Arbeitnehmerseite fordert acht Prozent mehr Lohn. Der Tarifvertrag soll dann ein Jahr gelten. Die Arbeitnehmerseite bietet eine Einmalzahlung von 3000 Euro bei einer 30-monatigen Laufzeit.

Sollte es weiter zu keiner Einigung kommen, droht die IG Metall damit, die Streiks auszuweiten. Dann seien auch ganztägige Ausstände möglich.

Für wen ein möglicher Abschluss gilt

Ein Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie soll für die Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen gefunden werden. Dieser würde dann für 380 000 Menschen gelten.