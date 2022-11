Für acht Prozent mehr Lohn : „Weil wir es verdient haben“ – Warnstreik der IG Metall rund ums Ford-Werk Saarlouis

Saarlouis Am Donnerstagabend hat der Warnstreik der IG Metall auch das Ford-Werk Saarlouis erreicht. 2200 Metaller des Automobilwerks, der Zulieferfirmen und der metallverarbeitenden Betriebe in der Umgebung legten ihre Arbeit nieder. Sie demonstrierten für acht Prozent mehr Lohn.

„Acht Prozent mehr, weil wir es verdient haben, weil es gerecht ist und weil es finanzierbar ist“, sagten Lars Desgranges, der erste Bevollmächtigte der Gewerkschaft IG Metall, und Helmut Riehm, Betriebsratsmitglied und Leiter der Vertrauensleute bei Ford Saarlouis . Schon am Mittwoch (9. November) waren rund 2500 Ford-Mitarbeiter und Metaller mit dem Saarlouiser Ford -Betriebsratsvorsitzenden Markus Thal an der Spitze auf die Straße gegangen.

Tagsüber Kundgebung in Saarbrücken

Am Donnerstag nahmen bereits in der Landeshauptstadt Saarbrücken rund 6500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie an einem Demonstrationszug durch die Innenstadt teil. Nachdem auch die vierte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt am Donnerstag ergebnislos abgebrochen wurde, drohen nun schon in Kürze 24-stündige Warnstreiks.