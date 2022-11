Aus Rücksicht auf durch Inflation gebeutelte Bürger : Stadt will 2023 auf Steuererhöhungen verzichten

Das Rathaus will mit einem „Realsteuer-Moratorium“ das Land dazu zu bringen, zu akzeptieren, dass 2023 in Zweibrücken keine Steuern erhöht werden. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Die Stadt ist mit 255 Millionen Euro verschuldet. Und weiß, dass sie um höhere Steuern nicht herumkommt. Aber nicht jetzt, so die Auffassung der Verwaltung. Ein „Moratorium“ soll dies dem Land deutlich machen. Die Fraktionen senden ein erstes Signal, was sie davon halten.

Die Verwaltung der Stadt Zweibrücken plant ein „Realsteuer-Moratorium“. Gegenüber der Landesregierung will das Rathaus deutlich machen: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Steuererhöhungen. 2023 sollen die Bürger nicht zusätzlich belastet werden.

Die Stadt will daher ausnahmsweise einen Einmalhaushalt für 2023 ohne Steuererhöhungen verabschieden und für 2024/2025 dann wieder, wie all die Jahre zuvor, einen Doppelhaushalt aufstellen – und dann etwa Grundsteuer, Gewerbesteuer oder Hundesteuer erhöhen. Das erklärten Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und Bürgermeister und Finanzdezernent Christian Gauf (CDU) am Mittwochabend im Hauptausschuss.

Das Treffen hatte nur einen Tagesordnungspunkt – die Vorbesprechung des Haushaltsplanes. Gleich zu Beginn beschwor Oberbürgermeister Wosnitza den Ernst der Lage: „Wir befinden uns in einer außerordentlich schwierigen Situation. Die Stadt ist hochverschuldet.“

Zweibrücken wolle daher unbedingt am KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds) teilnehmen: Rheinland-Pfalz hat den hochverschuldeten Kommunen zugesagt, ihnen 50 Prozent oder sogar mehr ihrer Altschulden abzunehmen. Ja, man wisse, so Wosnitza, dass das Land im Gegenzug dafür erwartet, dass die Kommunen ihrer Einnahmen verbessern und Steuern erhöhen. Aber nicht jetzt, will Wosnitza erreichen: 2023 sei ein denkbar schlechter Zeitpunkt hierfür, denn die Bürger ächzten bereits unter Inflation und Energiekrise. „Wir möchten daher Steuererhöhungen zumindest für ein Jahr aussetzen“, sagte der Oberbürgermeister und übergab das Wort an Finanzdezernent Gauf.

Gauf sagte, die Stadt bemühe sich nach bestem Willen, vernünftig zu wirtschaften – sie könne gar einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Seit der jüngsten Sitzung der Zweibrücker HKK (Haushalts-Konsolidierungs-Kommission; in diesem Gremium beteiligt sind Vertreter von Stadtverwaltung und Ratsfraktionen), habe sich der Etat aufgrund neuester Zahlen zu den Schlüsselzuweisungen des Landes an Zweibrücken erheblich verbessert, und zwar um sechs Millionen Euro. Als Vertreter der Stadt am 7. November bei der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) in Trier gewesen seien, habe man von diesen aktuellen Schlüsselzuweisungen noch keine Kenntnis gehabt.

Dennoch: 2023 sei nicht das Jahr für Steuererhöhungen, schloss sich Gauf der Auffassung Wosnitzas an. Der Finanzdezernent nannte „den schlimmen Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Inflation“ als Geschehnisse, die die Menschen nicht nur psychisch, sondern auch materiell belasteten.

Gauf sagte, die Stadt plane daher Folgendes: Für 2023 solle ausnahmsweise ein Einmalhaushalt aufgestellt werden – und zwar ohne Steuererhöhungen, die für die Bürger eine weitere Plage wären. Hierfür wolle die Verwaltung ein „Realsteuer-Moratorium“ verabschieden und damit einen Aufschub um ein Jahr erbitten.

„Aber“, so machte der Finanzdezernent deutlich: 2024/2025 gebe es denn wieder, wie gewohnt, einen Doppelhaushalt. Und dann, unabdingbar, mit Steuererhöhungen. Die Erhöhung der Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke) und der Gewerbesteuer seien dann nicht zu vermeiden; auch die Hundesteuer kommt dann wieder aufs Tapet.

Bei der Grundsteuer komme die Stadt nicht umhin, den Hebesatz auf das durchschnittliche Niveau im Land zu erhöhen. In Zweibrücken liegt dieser Satz bei 425, landesweit verlangen die kreisfreien Städte einen Satz von 540. Eine Anhebung auf dieses Niveau würde für die betroffenen Eigentümer bebauter Grundstücke in der Rosenstadt eine durchschnittliche Mehrbelastung von rund 80 Euro im Jahr bedeuten, hatte Kämmerer Julian Dormann vor kurzem im Stadtrat erklärt.

Bei 10 000 entsprechenden Liegenschaften in Zweibrücken, hatte Dormann vorgerechnet, könne die Stadt bei einer Anhebung also mit Mehreinnahmen von rund 800 000 Euro rechnen.

Oberbürgermeister Wosnitza und Bürgermeister Gauf betonten, dass die Frage, ob die Stadt besagtes „Realsteuer-Moratorium“ an das Land übergeben und einen Einmalhaushalt für 2023 aufstellen werde, natürlich in die Kompetenz des Stadtrates falle.

Um abschätzen zu können, wohin die Fraktionen tendieren, wurde in der Hauptausschuss-Sitzung von den Vertretern ein Stimmungsbild erbeten. Sechs der sieben Ratsfraktionschefs machten deutlich, dass sie sich natürlich noch mit ihren Parteifreunden besprechen müssten; dabei signalisierten allerdings sowohl Stéphane Moulin (SPD) als auch Pascal Dahler (CDU), Norbert Pohlmann (Grüne), Harald Benoit (AfD), Kurt Dettweiler (FWG) und Ingrid Kaiser (FDP) mehr oder weniger deutlich ein Wohlwollen gegenüber diesen Plänen. (Bürgernah gehört dem Hauptausschuss nicht an.)

Der Stadtrat ist dann in seiner nächsten Sitzung am 7. Dezember gefordert, hierüber zu befinden.

Dass das Aussetzen der Erhöhung der Realsteuern (an Objekte gebunden, also etwa an Grundstücke) nur kurzfristig sein kann, wohl nur für ein Jahr, wurde mehrfach im Hauptausschuss von Oberbürgermeister, Bürgermeister und Kämmerer im Hauptausschuss betont. Denn zu attraktiv ist die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds – die Stadt Zweibrücken darf damit rechnen, dass das Land ihr von den Altschulden 125 Millionen Euro abnimmt; im Gegenzug muss sie früher oder später dann auch die geforderten Steuererhöhungen durchziehen.