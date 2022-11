„Radeln ohne Alter“ in Zweibrücken : Eine Rikscha mit mehr Power

Zweibrücken Radeln ohne Alter hat sich in Zweibrücken zur Erfolgsgeschichte entwickelt. Initiatorin Birgit Sosson berichtet über die erste Saison. Und ihre Pläne.

Bei Recherchen zum Thema stieß sie auf „Radeln ohne Alter“ – ein weltweites Projekt, das unter dem Namen „Cycling without age“ bereits in über 45 Ländern an insgesamt 2000 Standorten gelebt wird. Das Motto der Initiative, die 2012 in Kopenhagen entstand: „Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“. Sie bietet Menschen, die nicht mehr selber in die Pedale treten können, kostenlose Rikscha-Fahrten an. „Das will ich auch in Zweibrücken“, dachte sich Birgit Sosson und so wünschte sie sich zu ihrem Geburtstag Geld mit dem Hinweis: „Ich hab‘ was vor“. Zeitgleich schloss sie sich der Initiative „Zweibrücken vernetzt“ an, um als Verein unter anderem Spendengelder generieren zu können.