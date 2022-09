Verkehrsinsel-Bau in Ortsdurchfahrt Rimschweiler : Ärger um wochenlange Vollsperrung der B 424

Der hier in Rimschweiler in der Mitte der Ortsein-/ausfahrt Richtung Zweibrücken geplante Fahrbahnteiler spaltet plötzlich die Gemüter. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Eine Verkehrsinsel am Ortseingang soll bald Raser in der Ortsdurchfahrt Rimschweiler ausbremsen. Doch weil für den Bau der Verkehr wohl fast zwei Monate lang weit umgeleitet werden muss, gibt es jetzt Proteste. Später droht sogar noch eine viel längere Sperrung

Die baldige Erfüllung eines lang gehegten Wunsches des Ortsbeirats Rimschweiler und vieler Ortsdurchfahrt-Anlieger sorgt nun plötzlich für Unmut. Der Bau des „Fahrbahnteilers“, der am Ortseingang Rimschweiler (Richtung Zweibrücken) Raser zum Langsamerfahren zwingen soll, steht kurz bevor. Doch was offensichtlich vielen Leuten nicht bewusst war, sorgt nun für einigen Ärger im dieses Jahr ohnehin schon baustellengeplagten Zweibrücken: Für die Arbeiten ist eine voraussichtlich achtwöchige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt (B 424, Vogesenstraße) erforderlich.

„Fahrbahnteiler“ ist der Fachbegriff für eine Verkehrsinsel, die in die Mitte der Fahrbahn gebaut wird, die in Rimschweiler zudem verschwenkt werden – was deutschlandweit schon in vielen Orten dafür gesorgt hat, dass langsamer gefahren wird, als wenn man auf einer breiten, ziemlich geraden Fahrbahn in einen Ort hinein fährt.

Doch die CDU-Stadtratsfraktion geht nun auf die Barrikaden – weil der für Bundesstraßen-Arbeiten zuständige LBM (Landesbetrieb Mobilität) von einer achtwöchigen Vollsperrung ausgeht. Damit müsse man, statt in 1,9 Kilometern vom Vorort Rimschweiler in die Stadt zu kommen, 21 Kilometer Umweg (über Hornbach und die L 700 am Flugplatzgelände vorbei) nehmen, kritisierte Rolf Franzen (CDU) am Mittwochabend in einer Anfrage im Stadtrat: „Wir halten das für ein Unding, wenn man in dieser Zeit diese Straßenverbindung total kappt!“ Mit „in dieser Zeit“ spielte Franzen auf die teuren Treibstoffpreise infolge des Ukraine-Krieges an. Solche Umwege seien da „unzumutbar“. Franzen fragte, ob die Stadtverwaltung mit dem LBM „nochmal reden kann, und man wenigstens eine Fahrspur belässt“. Zudem fragte Franzen: „Ist der Fahrbahnteiler überhaupt notwendig, auch die Ortsvorsteherin bezweifelt ja, ob das Sinn macht, in dieser Krisensituation?“

„Das stimmt nicht“, sagte Ortsvorsteherin Isolde Seibert (SPD) dazu am Donnerstag auf Merkur-Anfrage. Sie sei weiter für den Fahrbahnteiler (dazu weiter unten mehr).

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sagte auf Franzens Fragen im Stadtrat, der Fahrbahnteiler sei der Wunsch des Ortsbeirates Rimschweiler gewesen. Tatsächlich, so zeigen Merkur-Recherchen, steht im Protokoll der Ortsbeiratssitzung vom 12. März 2020: „Das seitens Herrn Szupiluk (LBM) vorgestellte Planungskonzept zum Bau einer Verkehrsinsel (Fahrbahnteiler) im Ortseingangsbereich (aus Fahrtrichtung Ixheim kommend) wird befürwortet, wobei das erforderliche Genehmigungsverfahren seitens des Landesbetriebs Mobilität (LBM) unverzüglich eingeleitet werden sollte.“ Der Merkur hatte damals berichtet, dass Redner von SPD, FWG und CDU sich für den Fahrbahnteiler aussprachen – und es nur eine Gegenstimme sowie eine Enthaltung gab (beides aus der CDU, der Nein-Sager meinte, der Fahrbahnteiler reiche nicht aus, um Raser zu bremsen). Die FWG erklärte auch ihre Hoffnung, dass die Verkehrsinsel viele Lkw-Fahrer abschrecken werde, die Ortsdurchfahrt zu benutzen.

Zurück zum jetzigen Stadtrat. Dort erklärte OB Wosnitza weiter, nach dem Rheinpfalz-Bericht vom Montag über die geplante Vollsperrung habe die Stadtverwaltung viele kritische Anrufe bekommen. „Wir sind an dem Thema dran“, versprach Wosnitza. „Wir sammeln Vorschläge auch aus Rimschweiler.“ Zum Beispiel, ob man die Vollsperrung vermeiden könne, wenn der KfZ-Verkehr den Radweg mitnutzen darf. Am 10. Oktober sei ein Gespräch mit dem LBM Kaiserslautern geplant, dabei wolle die Stadt auch dieses Thema ansprechen.

„Wir haben einen Tag vor dem Presseartikel die Info zur Sperrung erhalten“, sagte Wosnitza.

Allerdings erklärte der Leiter der LBM-Dienststelle Kaiserslautern, Richard Lutz, am Donnerstag auf Merkur-Anfrage, wie immer in solchen Verfahren seien frühzeitig die kommunale Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Rettungsdienste zu den geplanten Bauarbeiten angehört worden. (Die Verkehrsbehörde ist nicht im Dezernatsbereich von Oberbürgermeister Wosnitza, sondern im Bereich der Beigeordneten Christina Rauch, CDU, die sich in der Stadtratssitzung nicht äußerte.) Die Rettungsdienste hätten sich wegen des langen Umwegs kritisch zu der Vollsperrung geäußert, so Lutz.

Wie hat sich die Stadt geäußert? Zu dieser Merkur-Nachfrage rief Stephan Bartenbach zurück, Leiter der LBM-Kaiserslautern-Fachtruppe Bau. Bereits im Juni habe der LBM die Anhörung per Rundschreiben gestartet. Die städtische Verkehrsbehörde habe daraufhin Bedenken geäußert und um eine nur halbseitige Sperrung gebeten. Nachdem der LBM erklärt habe, dass es keine Alternativen zur Vollsperrung gebe, habe die Stadt sich nicht mehr gemeldet und keinen Gebrauch gemacht von der in solchen Fällen immer bestehenden Möglichkeit eines Abstimmungsgesprächs.

Richard Lutz will zwar prüfen lassen, ob die Vollsperrung durch Mitnutzung des Radwegs vermieden werden kann. Er könne sich aber kaum vorstellen, dass eine Vollsperrung vermeidbar sei. „Das ist nur unter Vollsperrung machbar, wegen des Arbeitsschutzes“, erläuterte Lutz. „Das kann man sich leicht ausmalen, wenn in der Mitte der Fahrbahn gearbeitet wird“. Es gebe hierzu „sehr verbindliche Vorgaben“. Den Verkehr bei solchen Arbeiten noch einspurig fahren zu lassen, „ist vielleicht vor 30 Jahren gemacht worden, in den letzten 10 Jahren aber sicher nicht mehr“.

An der Ortseinfahrt Rimschweiler sei zudem der Platz dadurch beengt, „dass es auf der einen Seite den Hang hochgeht und auf der anderen Seite der Radweg und ein grünes Gebäude sind, und Bunkeranlagen gibt es auch noch“.

Die Radweg-Mitbenutzungsoption lässt Lutz zwar nun checken – ist aber skeptisch, ob damit die Vollsperrung verhindert werden könnte. Zwischen Zweibrücken-Ixheim und -Rimschweiler führe ein Radweg zunächst entlang der Straße, etwa in Höhe des geplanten Fahrbahnteilers schwenke er auf die alte Bahntrasse um (was künftig etwas früher passieren soll). „Ich habe Zweifel, ob der Radweg breit genug ist.“ Das müsse aber letztlich die Stadt prüfen und entscheiden. „Es gäbe dann aber erhebliche Konflikte mit dem Radverkehr“, befürchtet Lutz zudem.

Stoppen lasse sich der Fahrbahnteiler nicht mehr. Denn in den sei einiges investiert worden, auch die Ausschreibung der Arbeiten ist schon erfolgt und die Angebote interessierter Firmen liegen jetzt vor. Nach deren Prüfung solle noch dieses Jahr mit dem Bau begonnen werden, so Lutz. „Natürlich ist es Ziel, die Bauzeit zu minimieren.“ Darüber werde man, sobald der Auftrag erteilt ist, mit dem Bauunternehmen sprechen – und danach selbstverständlich auch die Kommunalpolitiker informieren.

Bartenbach konkretisierte, die Baustellen-Einweisung erfolge bereits bis Mitte Oktober. Dazu würden natürlich auch wieder alle Anhörungs-Partner eingeladen, um Details zu besprechen.

Die bei der Planung 2020 noch auf 200 000 Euro geschätzten Baukosten übrigens würden sich um einen zweistelligen Prozentbetrag verteuern, erklärte Lutz – wie so viele Bauprojekte in dieser Zeit von Lieferschwierigkeiten und Materialverteuerung.

Ortsvorsteherin Isolde Seibert sagte am Donnerstag auf Merkur-Anfrage, sie habe bereits ein Dutzend Anrufe erhalten wegen der Vollsperrung – alle kritisch. Ihr Sohn habe ihr auch von massiven Angriffen auf Facebook auf sie berichtet, „obwohl ich für die Planung doch gar nicht zuständig bin als ehrenamtliche Ortsvorsteherin“.

Seibert warb aber um Verständnis – auch, wenn die Beeinträchtigungen erheblich seien und sie sich erinnere, der LBM habe 2020 im Ortsbeirat statt von einer Vollsperrung von einer Baustellenampel gesprochen: „Wenn die Vollsperrung aus Sicherheitsgründen gemacht wird, um die Bauarbeiter zu schützen, ist das logisch – da kann sich keine Straßenverkehrsbehörde und keine Baufirma dagegenstellen!“

„Jedes Ding hat zwei Seite“, überwiegt bei Seibert die Freude darüber, dass der Wunsch des Ortsbeirates nach dem Fahrbahnteiler nun endlich erfüllt wird, den Ärger über die Vollsperrung. Seibert wunderte sich, dass sie auch Anfragen von Ortsbeiratsmitgliedern nach einer Sondersitzung erhalten habe: „Eigentlich ist das Thema doch abgeschlossen.“

Seibert kann sich aber vorstellen, dass die Geschwindigkeitsmesstafeln – und gelegentliche Radarkontrollen – auch künftig sinnvoll sein werden: „Es lässt sich ja nicht jeder Raser durch Verkehrsinseln bremsen.“ Dies sei aber „die zweitbeste Lösung“. Die beste wäre, „wenn die Menschen so fahren, wie sie sollen“. Früher habe es auch Rufe einer kleinen Bürgerinitiative nach Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt gegeben. Dazu seien aber nicht nur viele andere Anwohner anderer Meinung gewesen – es sei, da es sich um eine breite Bundesstraße handele, rechtlich auch nicht umsetzbar gewesen. Deshalb habe der Ortsbeirat 2020 für den Fahrbahnteiler gestimmt. Diesen möchte der LBM übrigens auch in Richtung Ortsausfahrt bauen, damit dort nicht zu früh beschleunigt wird.

Am Horizont droht derweil noch eine weitere – womöglich sogar deutlich längere – Vollsperrung der Ortsdurchfahrt: Bekanntlich muss in Rimschweiler der Niederschlagswasser-Abfluss neu geregelt werden, um angesichts der Hanglage im Tal Hochwasserkatastrophen wie im Ahrtal auszuschließen. Hier sei eine neunmonatige Sperrung erwogen worden, sagte Oberbürgermeister Wosnitza im Stadtrat. Auch dies werde noch mit dem Ortsbeirat diskutiert.

Ortsvorsteherin Seibert sagte dazu dem Merkur, nach ihrem Kenntnisstand seien die neun Monate noch nicht vom Tisch. Der Baubeginn sei noch unklar: „Angedacht ist 2024.“