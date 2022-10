Ortsvorsteherin Isolde Seibert tritt zurück : Rimschweiler muss bald neu wählen

Rimschweiler Ein Urgestein der Zweibrücker Lokalpolitik gibt das Ehrenamt ab: Isolde Seibert räumt zum Ende des Jahres ihren Posten als Ortsvorsteherin von Rimschweiler. Grund ist die Gesundheit. Bis März muss neu gewählt werden.

Jahrzehntelang lenkte sie die Geschicke von Rimschweiler in entscheidender Position mit – doch nun ist Schluss. Vorzeitig. Denn die Gesundheit spielt nicht mehr so mit, wie es sein sollte. Isolde Seibert wird zum Ende des Jahres hin als Ortsvorsteherin von Rimschweiler zurücktreten.

In der nächsten Sitzung des Ortsbeirates am 15. November werde sie mit den Mitgliedern des Gremiums alles ausführlich besprechen; sie habe die Teilnehmer bereits grundsätzlich über ihr Vorhaben ins Benehmen gesetzt.

Die 65-Jährige hat die Lokalpolitik in Rimschweiler über eine lange Zeit mitgeprägt. Seit 1990 sitzt sie für die SPD im Ortsbeirat. 2012 wurde sie Nachfolgerin von Ortsvorsteher Henno Pirmann, der diesen Posten aufgab, weil er hauptamtlicher Beigeordneter der Stadt Zweibrücken wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Seibert bereits 13 Jahre lang stellvertretende Ortsvorsteherin gewesen. Die Rimschweilerin (gebürtig aus Schmitshausen, aber schon seit über 40 Jahren in dem Zweibrücker Stadtteil lebend) übernahm das Amt erst kommissarisch, im April 2012 wurde sie schließlich in einer Wahl offiziell bestätigt. Bei den letzten Kommunalwahlen im Mai 2019 erhielt sie rund 82 Prozent der Stimmen der Rimschweiler Wähler.

In ihre Amtszeit fielen einige wichtige stadtteilprägende Entscheidungen, auch angestoßen von ihren Vorgängern im Amt. Die wichtigen Wegmarkierungen dürften der Neubau des Feuerwehrhauses, die Umwandlung des ehemaligen Schrottplatzes (sogenanntes Mazurkiewicz-Gelände) in das Neubaugebiet „Hirtengarten“ sowie die Entwicklung des Neubaugebeites „Neugartenahnung“ gewesen sein.

Isolde Seibert ist zum 1. Januar 2022 aus dem Berufsleben ausgeschieden. Sie arbeitete als Hauswirtschaftsleiterin für das vom Internationalen Bund (IB) betriebene Gemeindepsychiatrische Zentrum in Ixheim; Seibert war in der angegliederten Tagesstätte in der Kaiserstraße in Zweibrücken tätig.